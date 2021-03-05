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Губернатор Котайка принял посла Франции в Республике Армения

Губернатор Котайка принял посла Франции в Республике Армения

Сегодня губернатор Котайка Месроп Месропян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакотта и возглавляемую им делегацию. Об этом Арменпресс сообщили в администрации Котайка.

Приветствуя визит посла в Котайкскую область, губернатор выразил благодарность дружественной Франции за постоянную помощь и содействие, оказываемое Армении.

Джонатан Лакотт и члены делегации представили реализуемые в Армении программы и возможные направления расширения сотрудничества.

Стороны отметили важность укрепления и углубления сотрудничества в экономической, туристической, образовательной и в других сферах. Губернатор и посол договорились   встретиться еще раз для более детального обсуждения существующих программ.

После встречи Месроп Месропян и Джонатан Лакотт отправились в Разданскую среднюю школу № 11 имени Вильяма Сарояна, которая является одной из 11 школ Армении, где углубленно изучают французский язык. Джонатан Лакотт преподнес детям учебники французского языка.  


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