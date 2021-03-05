МЦ “Сурб Аствацамайр” присоединился к борьбе с Covid-19: министерство расширяет фонд коек

В связи с ростом в Армении числа заболеваемости Covid-19, Минздрав расширяет коечный фонд. Как передает Арменпресс, министерство сообщает, что инфекционное отделение МЦ “Сурб Аствацамайр” уже подключилось к борьбе с Covid-19.

“ В связи с увеличением числа заболеваемости Минздрав расширяет свой коечный фонд Инфекционное отделение МЦ “Сурб Аствацамайр”, располагающее почти 250 коечным фондом, уже подключилось к борьбе с COVID-19”, - говорится в сообщении МЗ.

Минздрав вновь призывает к бдительности: “Носите маски, спасайте жизни”.

4 марта министр здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что в связи с ситуацией возобновлена работа отделений по COVID-19 еще двух больниц. “В настоящее время у нас 865 коек, из которых 808 уже заняты. Мы увеличим количество коек. Но даже если мы сможем оказывать каждому заболевшему надлежащую медицинскую помощь, около 20 процентов заболеваний будут протекать тяжело, а около 5 процентов - крайне тяжело”, - сказала министр.