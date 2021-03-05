В Армении днем 8 марта температура воздуха понизится на 5 - 7 градусов

Днем 5-го марта, ночью 9-го в Вайоц Дзоре, Сюнике и в Арцахе, после полудня 7-го, 8-го в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 6-го марта, ночью 7-го, днем 9-го и 10-го ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 5 - 10 м/с.

Днем 5-го марта температура воздуха постепенно повысится на 2 - 4 градуса, днем 8-го понизится на 5 - 7 градусов.

В Ереване днем 5-го марта, 6-го, ночью 7-го, с 9 по 10 марта ожидается погода без осадков, в вечерние часы 7-го и 8-го ожидаются осадки.