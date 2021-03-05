По вопросам без вести пропавших в Гуманитарный центр обратились около 2 500 граждан

В общей сложности, по вопросам без вести пропавших в результате нагорно-карабахского конфликта в Центр гуманитарного реагирования российских миротворческих сил обратились около 2 500 граждан, в том числе 600 на номер горячей линии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

“Продолжает работать Центр гуманитарного реагирования российских миротворческих сил, где помимо приема граждан действует и горячая линия для сбора данных о пропавших без вести. Поиск без вести пропавших лиц организовывают российские миротворцы в сотрудничестве с представителями Международного комитета Красного Креста и армянской и азербайджанской сторонами. Все сообщения регистрируются, заносятся в базу данных, а затем передаются поисковым группам”, - сообщили в Минобороны РФ.