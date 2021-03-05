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В Сюникской области должна быть демилитаризованная зона безопасности: Арман Татоян

В Сюникской области должна быть демилитаризованная зона безопасности: Арман Татоян

Омбудсмен Армении Арман Татоян на пресс-конференции 5 марта представил новую концепцию, касающуюся границ областей Армении.

Как передает «Арменпресс», Арман Татоян заявил: “В Сюникской области должна быть демилитаризованная зона безопасности. Всесторонние исследования, проведенные в рамках полномочий Защитника прав человека, и собранные и доказательства свидетельствуют именно об этом”.

На пресс-конференции Защитник прав человека представил исключительные доказательства нарушений прав человека, на основании которых соответствующие органы должны сделать свои выводы.


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