“Айпост” представил разъяснения по поводу изменения процесса выплаты пенсий

ЗАО “Айпост” распространило заявление, в котором отмечается, что ситуация, обусловленная изменением процесса выплаты пенсий, возникла не в результате решения, принятого “Айпостом”.

«Арменпресс» представляет заявление ЗАО “Айпост”.

“ “Айпост” получает множество жалоб, в которых пенсионеры выражают обеспокоенность в связи с изменением процесса выплаты своей пенсии.

Уважаемые пенсионеры, сообщаем, что сложившаяся ситуация возникла не в результате какого-либо решения, принятого ЗАО “Айпост”.

Согласно закону “О государственной пенсии”, принятому в 2020г., с 1 января 2021г. все лица, которые только оформляют свою пенсию, в городах Ереван, Гюмри и Ванадзор должны получать свои пенсии безналично - по банковским картам. Кроме того, действующим пенсионерам при каких-либо изменениях в связи с пенсией (изменение уполномоченного лица, изменение вида пенсии, изменение порядка инвалидности, возобновление выплаты пенсии, восстановление права на получение пенсии, перерасчет пенсии) Министерство труда и социальных вопросов также направляет формат безналичной выплаты пенсии.

ЗАО “Айпост” сообщает, что еще в октябре оно обратилось в Центральный банк для получения разрешения на выпуск электронных денег, что позволит продолжить процесс распределения пенсий посредством “Айпост” как через отделения, так и посредством адресной доставки.

Ожидаем, что в максимально сжатые сроки Центральный банк предоставит “Айпосту” соответствующее разрешение, и “Айпост” сможет обслуживать пенсионеров более удобным способом.

Напомним, что это изменение процесса выплаты пенсий касается тех пенсионеров, которые только оформляют свою пенсию, или вносят какие-либо изменения, связанные с пенсией.

Те пенсионеры, которых до сих пор обслуживал “Айпост”, продолжат получать пенсии через “Айпост”.