Генрик Мурадян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Генрик Мурадян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.
Генрик Мурадян был назначен заместителем губернатора Армавира 29 октября 2020 года.
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