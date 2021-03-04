Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Генрик Мурадян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

Генрик Мурадян был назначен заместителем губернатора Армавира 29 октября 2020 года.