Премьер-министр провел встречу с Эдмоном Марукяном: консультации продолжатся

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с главой парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр отметил: “Рад видеть Вас. Должен честно сказать, что Ваши заявления послужили поводом для продолжения обсуждения темы проведения внеочередных парламентских выборов. И я надеюсь, что хотя бы на этот раз нам удастся прийти к общему мнению не только с вами, но и с нашими партнерами из фракции “Процветающая Армения”, потому что если парламентские силы все-таки примут решение о проведении внеочередных выборов, в том числе по одному или двум важным вопросам, я имею в виду сроки проведения и т. д., то можно считать, что вопрос решен.

С самого начала наша идея заключалась в том, что этот политический этап должен закончиться волеизъявлением народа, и я буду рад услышать сегодня Ваше мнение о том, как нужно двигаться вперед. Давайте заранее договоримся, что по результатам нашего сегодняшнего обсуждения мы не будем принимать решения, но я встречусь с лидером фракции “Процветающая Армения”, а также проведу переговоры с лидером и членами фракции “Мой шаг”, хотя общий политический контекст мы уже обсуждали с руководителем фракции “Мой шаг”, в результате чего мы постараемся достичь такого решения, которое будет считаться консенсусным. Может быть, мы также представим ситуацию президенту республики, чтобы он тоже выразил свою позицию на данном этапе и в каком-то смысле стал гарантом процесса, выполнения наших договоренностей”.

В свою очередь, Эдмон Марукян отметил: “Благодарю Вас, господин премьер-министр, что откликнулись на мое заявление. Я хочу, чтобы мы начали с моего предложения. Я сделал это предложение, исходя из политического кризиса, то есть к тому, что у нас было, прибавилась история Генерального штаба, которая в настоящее время является большой частью политического кризиса. Исходя из этого, я заявил, что во избежание дальнейшей эскалации и столкновений - может быть тысяча и один сценарий, против которых я выступаю, - я предложил прекратить противостояние между армией и правительством, пойти на выборы, потому что очевидно, что у нас не может быть никакого соглашения по предвыборному процессу, пока не будет решена проблема армии.

Почему я так говорю? Потому что очевидно, что премьер-министр не уйдет в отставку, чтобы распустить парламент в ситуации, когда проблема с Генштабом не решена - там генералы Генштаба, не выходят, заявления и т.д.

Контекст моего предложения заключается в этом, то есть давайте вместе решим эту часть и пойдем на выборы. В нашем случае у нас нет никаких препятствий в связи с выборами, но я также согласен с Вами в плане продолжения переговоров. Потому что очевидно, что в данный момент мы можем не прийти к решению, но должны продолжать переговоры, то есть мы не должны говорить, что все, надежды нет и т.д.

Думаю, что после встречи с ППА мы также должны поговорить с ППА. Если только мы с вами придем к общему знаменателю без ППА, то этот знаменатель будет неполным, и у нас не будет решения. Поэтому я согласен, что консультации должны продолжаться и с этим блоком, мы должны прийти к общему знаменателю, понять, получается или нет, какое решение мы принимаем”.

Премьер-министр Пашинян посчитал недопустимым связывать проблему с Генеральным штабом Вооруженных сил с внеочередными выборами, подчеркнув конституционную норму аполитичности Вооруженных сил.

В ходе встречи премьер-министр Пашинян и Эдмон Марукян договорились продолжить консультации в пользу разрешения политического кризиса.