Главное о COVID на 4 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

В Грузии из 133 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за минувшие сутки, в Тбилиси выявили 78. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

География остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 3, Имерети – 20, Квемо Картли – 1, Шида Картли – 8, Самегрело - Земо Сванети – 14, Кахети- 2, Мцхета-Мтианети – 1, Самцхе-Джавахети -1, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 2.

На данный момент в стране 2 212 активных случаев, из них в госпитализации нуждаются 1 426 пациентов. В тбилисских клиниках находятся 709 пациентов, Аджарии – 160, Имерети – 241.

В Грузии 249 тяжелых ковид-пациентов. Из них в Тбилиси – 106, Аджарии – 23, Имерети – 64. К аппарату искусственного дыхания подключены 87 человек. В ковид-гостиницах находятся 150 пациентов, 636 пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах находятся 316 человек. В самоизоляции – 5 997.

Что касается показателя положительности, то по данным 3 марта, он составляет 1,25%, за последние 14 дней – 1,65%, а семь дней – 1,25%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.