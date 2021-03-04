В Ераблуре будет Мемориал погибших и без вести пропавших в Арцахской войне

В военном пантеоне “Ераблур” будет Мемориал погибших и без вести пропавших в Арцахской войне. Как передает «Арменпресс», решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна утвержден состав рабочей группы по координации работ по Мемориалу.

В состав группы войдут депутат Национального собрания Арман Бабаджанян, заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, заместитель министра НОКС Ара Хзмалян, заместитель мэра Еревана Гаяне Мелкумян и другие лица.