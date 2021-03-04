На территории Армении есть закрытые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц открыт для всех видов транспортных средств, труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом (на колесах необходимы цепи).

На автодороге Ванадзор-Дилижан и на автодорогах Сюникской области местами - гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 600 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.