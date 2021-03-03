В ЕЭК назвали продукты, которые больше всего подорожали в ЕАЭС в январе

Наибольший рост цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в январе 2021 года был на сахар, картофель и подсолнечное масло. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, эти продукты подорожали по сравнению с январем 2020 года на 56,9%, 33,5% и 29,5% соответственно, сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Если же сравнить цены в январе этого года с январем 2020 года, то в целом по союзу больше всего подорожали сахар - на 56,9%, картофель - на 33,5% и подсолнечное масло - на 29,5%", - написала Малкина в Facebook.

Она также отметила, что цены на алкоголь, молоко и соль серьезно не изменились - рост составил 3,8%, 4% и 4,2% соответственно.

В целом в ЕАЭС рост потребительских цен на товары и услуги составил 0,7% по сравнению с декабрем 2020 года. В Армении серьезно выросли цены на картофель и свежие овощи. Рост составил 12,2% и 30,1% соответственно. В Белоруссии цена на картофель выросла на 8,6%. В Казахстане свежие овощи подорожали на 7,8%. В Киргизии цены на картофель в январе 2021 года по отношению к декабрю прошлого года выросли почти в 1,5 раза. В России овощи подорожали на 7,9%, картофель - на 7,1%, отметила представитель ЕЭК.