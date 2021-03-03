Блинкен назвал Китай главной проблемой США

США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой", - сказал Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике.

По его словам, КНР - главная проблема США, и к ней нужно подходить с позиции силы. "Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", - сказал Блинкен.