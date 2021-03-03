Пашинян планирует провести встречи с Марукяном и Царукяном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует встретиться с руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном по вопросу проведения досрочных выборов. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Если наши партнеры по парламентской оппозиции примут предложение (о подписании меморандума о проведении досрочных выборах - ред.), у нас будут досрочные парламентские выборы в согласованные сроки. Я уже направил приглашение в первую очередь лидерам парламентской оппозиции. Планирую встречу в ближайшие дни. Надеюсь, что договоренность будет достигнута», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что выборы должны быть проведены в согласии, поскольку они не хотят предпринимать шагов, которые были бы рассмотрены в логике «назло».

«Мы рассматриваем выборы как способ восстановить общественную солидарность. Выборы - это инструмент для решения этой проблемы, чтобы дать людям возможность высказаться, чтобы не только наши дорогие соотечественники имели возможность или время участвовать в правительственных или оппозиционных митингах, но чтобы у каждого была возможность прийти на избирательные участки и выразить свою волю. Правительство, а также политические силы должны быть гарантом того, что эти выборы пройдут в свободных, справедливых и законных условиях», - сказал премьер-министр.