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Правительство Армении намерено значительно увеличить выделяемый науке бюджет

Правительство Армении намерено значительно увеличить выделяемый науке бюджет

Правительство Армении готово значительно увеличить выделяемый науке бюджет. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Мхитара Айрапетяна.

Вице-премьер напомнил, что в результате обсуждений с Национальным Собранием, начиная с 2019 года, выделяемый сфере науки бюджет в 2020 году был увеличен на 1,5 млрд драмов.

«После последнего обсуждения мы договорились, что Государственный комитет науки представит свои предложения чуть более подробно. И мы отметили, что однозначно готовы значительно увеличить бюджет науки», - сказал Авинян.

При этом он отметил, что согласно законодательству существуют ограничения в разных сферах. Но Авинян заверил, что касательно увеличения бюджета, выделяемого на науку, они однозначно готовы к этому.


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