Правительство Армении намерено значительно увеличить выделяемый науке бюджет

Правительство Армении готово значительно увеличить выделяемый науке бюджет. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Мхитара Айрапетяна.

Вице-премьер напомнил, что в результате обсуждений с Национальным Собранием, начиная с 2019 года, выделяемый сфере науки бюджет в 2020 году был увеличен на 1,5 млрд драмов.

«После последнего обсуждения мы договорились, что Государственный комитет науки представит свои предложения чуть более подробно. И мы отметили, что однозначно готовы значительно увеличить бюджет науки», - сказал Авинян.

При этом он отметил, что согласно законодательству существуют ограничения в разных сферах. Но Авинян заверил, что касательно увеличения бюджета, выделяемого на науку, они однозначно готовы к этому.