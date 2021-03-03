Азиатские индексы выросли - 03-03-21
ТОКИО, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.51% и составил 29559.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1904.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.95% и составил 3576.90 пункта, а HANG SENG вырос на 2.70% и составил 29880.42 пункта.
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