Глава МИД назвал недопустимой политизацию вопроса возвращения пленных

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян считает недопустимой политизацию вопроса о возвращении Азербайджаном военнопленных. Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян.

«Это один из наших самых важных вопросов. Политизация этого важнейшего гуманитарного вопроса недопустима, что подтверждают различные участники международного сообщества. Лидеры разных стран и международных организаций уже усиливают международное давление на Азербайджан в этом вопросе», - сказал Айвазян.

Ара Айвазян добавил, что этот вопрос становится для Азербайджана действительно проблемным.