В Степанакерте выросли средние цены на 4 продукта первой необходимости

В 20 торговых пунктах Степанакерта, в результате изучения розничных цен 56 товаров широкого потребления, зафиксирован рост средних цен на 4 вида пищевых продуктов.

Как передает Арменпресс, согласно данным, опубликованным Комиссией по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха, по состоянию на 1 марта в торговых объектах выросла средняя цена сахарного песка, составив за 1 кг 392 драма, против 390 драмов, зафиксированных в предыдущий мониторинг (15.02.2021). Выросла и стоимость 1 литра местного растительного масла “Золотая капля”, она составила 918 драмов против 898 драмов. Средняя цена за 1 кг. муки “Баграмян” армянского производства в торговых объектах Степанакерта составила 358 драмов, против прежних 348 драмов. Средние цены на другие продукты первой необходимости остались неизменными.

Остались прежними средние цены на: 1 литр бензина (Регуляр) - 410 драмов, 1 литр дизтоплива - 390 драмов и 1 кубометр сжатого газа - 235 драмов.