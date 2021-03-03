Посол Кипра в Армении вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Республике Армения Андреас Зинос (резиденция в Москве) вручил Президенту Республики Армения Армену Саркисяну верительные грамоты. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Подчеркнув традиционные дружественные отношения между Арменией и Кипром и исторически сформировавшиеся тесные связи, президент Саркисян отметил, что обе страны имеют потенциал для еще большего углубления сотрудничества. Он выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в дело укрепления отношений между двумя дружественными странами.

Посол Андреас Зинонос заверил, что он приложит все усилия для углубления и развития отношений между двумя странами во всех сферах.