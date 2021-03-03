В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, в начале заседания 3 марта депутаты проголосуют за обсужденные в предыдущий день проекты.

В Национальном собрании Армении состоится голосование по выборам судьи Кассационного суда. Высший судебный совет на вакантное место судьи гражданской и административной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна, однако Самвел Григорян объявил о самоотводе.

Депутаты Парламента во втором и первом чтении обсудят проекты ряда законов и пакеты законодательных проектов.

3 марта в Национальном собрании правительство будет отвечать на вопросы депутатов.