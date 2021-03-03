В Армении, в связи с погодными условиями, есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как стало известно Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодороге Ванадзор-Дилижан и на дорогах Сюникской области местами - гололедица. В городе Джермук Вайоц Дзорской области идет снег.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта. На российской стороне скопилось 500 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.