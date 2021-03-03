“Манчестер Сити” продолжает серию побед подряд

В 29-м туре чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити” дома принимал “Вулверхэмптон”.

Как передает Арменпресс, “горожанам” вновь удалось победить, игра закончилась со счетом 4:1. В составе “Манчестер Сити” отличились Рияд Марез и дубль оформил Габриэль Жезус. Автором автогола стал Леандер Дендонкер. Единственный гол “Вулверхэмптона” забил Конор Коди.

“Манчестер Сити” одержал свою 21-ю победу подряд.

“Горожане” с 65 очками лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. Они на 15 очков опережают “Манчестер Юнайтед”, который на втором месте.