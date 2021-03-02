В Армении есть закрытые автодороги: Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, а для остальных - открыт.

На автодорогах регионов Сюник, Вайоц Дзор, районов Ашоцк и Амасия Ширакского и Ванадзор-Дилижан местами наблюдается гололедица.

В городах Джермук Вайоцдзорского и Сисиан, Кажаран, Горис Сюникского регионов идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств: со стороны России скопилось более 500 грузовиков.