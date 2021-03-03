Содействие переселенцев из Арцаха, “зеленые рабочие места, развитие навыков у женщин: Мариясин

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) помогает армянскому народу преодолеть послевоенный кризис. В центре внимания ПРООН в Армении сельский туризм, развитие навыков у женщин в различных сферах в Армении, работа по энергоэффективности, прозрачность выборов и многие другие области. В беседе с Арменпресс постоянный представитель ПРООН в Армении Дмитрий Мариясин подвел итоги своей четырехлетней миссии в Армении, заверив, что он не прервет связь со страной, и даже на своем новом рабочем месте будет искать пути сотрудничества с Арменией.

Господин Мариясин, Вы завершаете свою миссию в Армении. Какие важные задачи Вы выполнили за время своего пребывания в Армении? Какое “наследство” Вы оставите человеку, который заменит Вас?

- Это были чудесные 4 года здесь, в Армении. Мне выпала честь служить Армении, развитию страны. Здесь мы реализуем очень много проектов, сложно выделить какие-то, но я постараюсь. Я начну с того, что было одной из ключевых задач ПРООН на протяжении многих лет: поддерживать прозрачные выборы. Программа развития ООН поддерживала парламентские выборы как в 2017, так и в 2018 году после революции. Мы не были вовлечены в политику, но наша поддержка помогла сделать эти выборы действительно более прозрачными с помощью современных технологий. Мы также обучали людей. И могу сказать, что и в 2017 году, и особенно в 2018 году выборы были прозрачными. Второе из оставляемого “наследства” - это работа, которую мы проделали вместе с Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком. Три пограничных пункта, соединяющих Армению и Грузию - “Баграташен”, “Бавра” и “Гогаван” были модернизированы. Один из примеров, который я хотел бы упомянуть, - это работа, проделанная в области энергоэффективности. Большинство красиво освещенных центральных улиц Еревана, в том числе Исакова, проспекта Маштоца, Давташена и других улиц, имеют светодиодное освещение, чего удалось достичь в рамках проекта, реализуемого совместно с мэрией Еревана. С момента моего приезда мы работаем и над программой энергоэффективной модернизации жилых и общественных зданий. Детские сады в Ереване, как и многие другие здания в Армении, будут модернизированы, чтобы стать более красивыми и более энергоэффективными. Люди, живущие в этих зданиях, сэкономят около 60 процентов своих счетов за электроэнергию. Следующий пример касается развития сельских сообществ. С момента моего приезда нашей целью были приграничные общины. Программа стартовала в 2015 году, мы расширили ее в 2017 году. Финансирование на реализацию программы мы получаем из России. Во многих случаях наши программы реализуются в сотрудничестве с общинами, администрациями, Министерством территориального управления и инфраструктуры. В селах, которые часто находятся почти на линии огня, селах, откуда люди могут сбежать, мы вселяем надежду. После завершения проекта в этих селах у людей появятся возможности для устойчивого бизнеса. В рамках проекта было заложено 42 гектара новых интенсивных фруктовых садов, в том числе в селе Дитаван, что очень близко к границе. Мы даем им надежду, бизнес-модель, мы помогаем им попробовать свои силы. Мы не хотим, чтобы люди зависели от ПРООН или любой другой международной организации в долгосрочной перспективе, мы хотим помочь им найти работу. Считаю, что реализовав проект “Гастро Ярд”, мы придали новый импульс развитию сельского туризма в Армении. Дома людей превратились в туристические достопримечательности. Хорошая новость заключается в том, что даже в прошлом году, во время эпидемии 2020 года, когда международный туризм остановился, многие из этих мест были открыты, имели много посетителей. Мы верим, что это устойчивая бизнес-модель, мы верим, что бедность и социальные проблемы можно преодолеть только с помощью устойчивых бизнес-моделей и моделей работы. Благодаря проекту “Гастро-Двор” в сельской местности Армении были созданы новые туристические объекты. Мы много работали и над защитой окружающей среды. Мы работаем с Министерством окружающей среды. Армения потеряла часть своих лесов - она должна их восстановить. Мы восстанавливаем около 5 000 гектаров лесов в Тавуше и Лори, помогая устранить коренные причины незаконных рубок. Часто деревья вырубают на дрова. Мы работаем не только для защиты лесов, но и для того, чтобы помочь внедрить новую модель управления лесами, чтобы помочь создать альтернативные источники энергии для сообществ.

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Интервью вела Анна Григорян

Фото Татев Дурян