Уровень воды озера Севан по сравнению с началом марта прошлого года выше на 11 см

Уровень воды в озере Севан по состоянию на 1 марта 2021 года находится на высоте 1 900 метров 55 сантиметров над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе “Армгидромет” МЧС Армении, он на 11 сантиметров выше показателя того же дня прошлого года. Согласно тому же источнику, в период с 9 января по 1 марта 2021 года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было переброшено 26 млн 342 000 кубометров воды. Реки, впадающие в озеро Севан, находятся в маловодном зимнем периоде.