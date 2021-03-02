“Дорога, ведущая к дому”: на армянский язык переведена автобиография Вардана Григоряна

Автобиография выдающегося американского общественного деятеля армянского происхождения, президента Фонда Карнеги и соучредителя премии “Aurora Awards” Вардана Григоряна “Дорога, ведущая к дому”, представляет собой рассказ о том, как бедный армянин, обойдя мир, в конце поселился в Нью-Йорке

Как сообщает «Арменпресс», книга переведена на армянский язык и издана издательством “Ньюмег”. Презентация, в которой приняли участие люди, причастные к созданию книги, состоялась 2 марта в Офисе Гуманитарной инициативы “Аврора”.

Генеральный директор “Aurora Awards” Никола Станиш, присоединившийся к команде “Aurora” год назад, имел возможность несколько раз пообщаться с Варданом Григоряном. “Он - один из самых влиятельных людей, которых я когда-либо встречал. Григорян - действительно мудрый человек, и это результат его богатой жизни, жизни, полной вызовов и множеством возможностей. Вартан, прежде всего, очень добрый человек, отличный наставник для всех нас”, - подчеркнул Станиш.

По словам переводчика книги Астхик Саргсян, его биграфия похожа на сказку. Выходец из Тавриза, города с богатой историей, герой с великими стремлениями после всех лишений оказывается перед американской мечтой закаленным, готовым противостоять всем проискам цивилизованного мира. “Книга богата искренними, исчерпывающими уроками и советами. Она о том, как тяжелое прошлое может стать основой славного будущего. Семейные отношения сыграли большую роль в тяжелом решении Григоряна покинуть Тебриз. Если бы дома все было хорошо, Вардан Григорян не стал бы таким, каким мы его знаем”, - сказала переводчик.

Директор издательства “Ньюмег” Артак Алексанян поблагодарил всех, кто поддержал издание книги, отметив, что в этой книге читатель может встретить необычные транслитерации, автором которых является сам Вардан Григорян. “Мы работали с ним. Григорян прочитал все страницы, одобрил и перевод, и обложку, и все издание. Он даже встретился с командой “Ньюмега”, чтобы обсудить тонкости перевода”, - рассказал Алексанян.

По его словам, “Дорога, ведущая к дому” - действительно интересная книга, в которой можно встретить людей, которые казались давно умершими. “Григорян встречался с Левон Шантом, в Бейруте его учителем и наставником был последний премьер-министр Первой республики Симон Врацян. В книге Вардан Григорян подробно описывает различия между учениями Аристотеля и Плутарха и различия в политической мысли. Эта книга может быть интересна в первую очередь новому поколению, поскольку молодые люди могут увидеть, что значит налаживать связи, что значит собирать деньги. Григорян - человек, который для Фонда Карнеги собрал столько денег, что они ему больше не нужны. Григорян - это человек, который создает новую среду, его уникальный талант представлен в этой книге”, - заключил Алексанян. Редактор перевода книги - Гнел Налбандян, редактор - Севак Казарян, верификатор - Аветис Арутюнян.

В красочных, поучительных и трогательных мемуарах “Дорога, ведущая к дому” Вардан Григорян описывает свой жизненный путь от детства, прошедшего в Тебризе до гражданина мира. Его одиссея начинается в бедном районе провинциального городка. Затем Григорян оказывается в Бейрутской семинарии, в Стэнфордском университете, в Нью-Йоркской публичной библиотеке, в Брауновском университете и в Фонде Карнеги. Это исключительная история успеха молодого иранца-армянина, которая обобщает формулу жизни Григоряна: быть открытым к знаниям и бесконечно учиться.