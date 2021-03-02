Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского издания Hurun

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского издания Hurun

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте издания.

Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в $189 млрд и $114 млрд соответственно.

Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер. Им оказался владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. Разместился он на седьмой позиции в рейтинге с личным состоянием в $85 млрд.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации