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4 отряда спасателей возобновили поиски в направлениях Гадрута, Физули и Джабраила

4 отряда спасателей возобновили поиски в направлениях Гадрута, Физули и Джабраила

2 марта 4 спасательных отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха возобновили поиск тел погибших военнослужащих и без вести пропавших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью МВД Арцаха Унан Тадевосян, добавив, что поисковые работы возобновились в Гадрутском районе, в направлении Варанды (Физули) и Джракана (Джабраил).

По требованию азербайджанской стороны с 15 февраля поиски были прекращены.

После прекращения военных действий, с 13 ноября 2020 года по настоящее время в результате поисковых операций обнаружены останки 1 485 погибших военнослужащих (участников военных действий) и гражданских лиц.


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