Временно приостановлена подача газа по ряду адресов квартала Сари Тах

09:56, 2 Մարտ, 2021

Для проведения аварийно-восстановительных работ 1-го марта с 22:00 прекращено газоснабжение газопотребителей 5-й, 7-й улиц квартала Сари Тах, переулков 7-й улицы: 9, 10, 12, 13-й улицы: 14, 19, 19а, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании “Газпром Армения”.