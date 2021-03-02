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Временно приостановлена подача газа по ряду адресов квартала Сари Тах

Временно приостановлена подача газа по ряду адресов квартала Сари Тах

09:56, 2 Մարտ, 2021

Для проведения аварийно-восстановительных работ 1-го марта с 22:00 прекращено газоснабжение газопотребителей 5-й, 7-й улиц квартала Сари Тах, переулков 7-й улицы: 9, 10, 12, 13-й улицы: 14, 19, 19а, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании “Газпром Армения”.


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