Газета “Айастани Анрапетутюн”: Возрождение Армянской армии беспокоит наших соседей

“У армянина в одной руке должна быть книга (знания), а в другой - оружие. Только так мы сможем сохранить нашу государственность и национальную идентичность. Первая поможет нам развиваться и идти в ногу со временем, а вторая обеспечит нашу физическую безопасность. Пока в регионе сталкиваются интересы разных государств, у нас нет иного выбора.

Распоясавшаяся турецко-азербайджанская риторика уже беспредельна, но совершенно очевидны две вещи. Если турки делают заявления о суверенитете нашей страны, то они исходят из их планов, за которыми обязательно последуют и четкие действия. В этом смысле мы не имеем права смотреть на турецкие заявления сквозь пальцы. И второе, возрождение Армянской армии после прошлогодней войны на наших врагов наводит ужас. Самый главный вывод, который мы должны сделать из всего этого, - это то, что каждый армянин должен заниматься укреплением Армии, каждый по-своему.

Вчера Национальное собрание Республики Арцах выступило с очень важным заявлением, объявив, что “территории Республики Арцах, которые до сих пор находились под контролем Азербайджана, считаются оккупированными Азербайджаном”. И “агрессия Азербайджана против Республики Арцах и оккупация указанных территорий не может иметь юридической силы в ходе будущих переговоров в процессе определения статуса и границ Республики Арцах”. И под оккупацией Азербайджана находятся не только территории, захваченные после 26 сентября 2020 года, но и Шаумянский район и Геташенский субрегион”.

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