В Вооруженных силах вендетты не будет: премьер-министр Пашинян

Заявление Генштаба Вооруженных сил абсолютно незаконно, поскольку в Конституции четко прописано, что Вооруженные силы Республики Армения сохраняют нейтралитет в политических вопросах. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в своем выступлении на площади Республики.

«Генеральный штаб Вооруженных сил занял оппозиционную политическую позицию. Тем самым он уже нарушил все правила, нарушил Конституцию Армении. Хочу напомнить вам об очень важном факте. Во время революции 2018 года, когда военнослужащие Вооруженных сил начали проявлять некоторую политическую активность, наша партия «Гражданский договор» выступила с заявлением.

Мы отметили, что все военнослужащие, не находящиеся в военной службе, должны немедленно вернуться в свои части, если таковые имеются. Военные не должны принимать участие в мирных протестах. Армия и военные должны быть аполитичными и не вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Мы сделали это заявление 23 апреля 2018 года. И сегодня известные вам политические силы пытаются подтолкнуть Вооруженные силы к тому, чтобы последние вывели танки против собственного народа. Этого не произойдет, наоборот, заявление Генштаба делает неизбежным увольнение Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении считает это неизбежным, потому что глава Генштаба, выступающий с политическим заявлением, делает это по наущению Сержа Саргсяна и прежних властей - Республиканцев, которые хотят задушить народное желание, как сделали это в 2008 году.

«В Армении не может быть такого главы Генштаба. С другой стороны, я хочу сказать, что это обстоятельство не должно стать причиной вендетты Вооруженных силах. Слава богу, что на данный момент Вооруженные силы и Оник Гаспарян не пересекли красные линии, и хочу заверить, что они не перейдут, но Оник Гаспарян неизбежно должен подать в отставку.

Хочу сказать, что вендетты в Вооруженных силах не будет. Решение положить эту бумагу на стол Оник Гаспарян принял по настоянию Сержа Саргсяна, поэтому Оник Гаспарян должен уйти, а остальные должны вернуться к своей службе», - добавил Никол Пашинян.