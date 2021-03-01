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Созванный премьером Пашиняном митинг завершился шествием

Созванный премьером Пашиняном митинг завершился шествием

Митинг, созванный премьер-министром Армении Николом Пашиняном на площади Республики, завершился шествием. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян предложил маршрут до проспекта Маштоца, улицы Корюна, улицы Абовяна, в конце которого будут возложены цветы к памятнику Мясникяну в память о погибших 1 марта.

«Спасибо, верьте в силу народа, никто не может противостоять этой силе. Народ - непобедимая сила. Народ победит», - заключил Никол Пашинян.


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