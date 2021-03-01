Защита обвиняемых по делу 1 марта намеренно затягивает судебный процесс: премьер

Группа защиты обвиняемых по делу 1 марта прилагает все усилия, чтобы затягивать процесс. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге на площади Республики.

«1 марта 2008 года тогдашние правители Армении вывели армию против народа и решили стрелять в граждан Армении. Важно констатировать, что есть фигуранты этого дела, которые сегодня стоят перед судом, и я должен констатировать, что дело 1 марта фактически, на мой взгляд, раскрыто.

Многие спрашивают, как можно считать раскрытым дело 1 марта, если убийства не раскрыты. Мое мнение и личная оценка таковы, что правда, не выявлено, кто стрелял, но убийства и фон, на котором эти действия произошли, раскрыты. Думаю, это станет очевидным для общественности во время судебного разбирательства по этому делу. Эти обстоятельства должны быть рассмотрены судом в рамках надлежащего судебного процесса.

Это суждение является причиной того, что команда защиты лиц, обвиняемых по делу 1 марта, использует все возможные и невозможные средства, чтобы судебный процесс постоянно откладывался», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что цель не в том, чтобы предавать огласке подробности дела. По словам премьер-министра, они явно затягивают процесс, потому что некоторые люди надеются, что они, как и раньше, захватят принадлежащую народу власть.

«Ключевой момент истины, раскрытой по делу 1 марта, заключается в том, что в 2008 году власти вывели армию против народа, чтобы помешать волеизъявлению народа. В этом контексте имели место убийства. Убийцы совершили нападение на гражданина Армении.

Виновные в убийствах не установлены, поскольку сразу после событий 1 марта следователи собрали гильзы с места происшествия и заменили их гильзами, стреляными в другом месте. Тогдашние власти позаботились о том, чтобы потенциальные доказательства противоправных действий исчезли. Почему это было сделано? Ответы на этот вопрос мы получим на стадии судебного разбирательства. Поэтому делается все, чтобы отсрочить этот этап», - добавил премьер.