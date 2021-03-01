Азиатские индексы снизились - 01-03-21

ТОКИО, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.41% и составил 29663.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.04% и составил 1902.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.21% и составил 3551.40 пункта, а HANG SENG вырос на 1.63% и составил 29452.57 пункта.