Полиция призывает во время массовых мероприятий 1 марта оставаться в рамках закона

Полиция Армении распространила заявление, призвав в ходе массовых мероприятий 1 марта оставаться в рамках закона и законности, не поддаваться провокационным действиям. Арменпресс представляет заявление Полиции Республики Армения.

“Уважаемые сограждане, в ходе запланированных на 1 марта массовых мероприятий с целью сохранения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности призываем всех оставаться в рамках закона и законности, не поддаваться провокационным действиям, избегать безответственных шагов и действий, угрожающих правопорядку.

Полиция Армении в рамках отведенных ей законом полномочий и в соответствии со своими функциями будет обеспечивать охрану общественного порядка и общественную безопасность.

Призываем наших соотечественников исполнить свой гражданский долг - проявить бдительность и сдержанность, не поддаваться искушению совершения антиобщественных поступков.

Полиция готова предпринять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, что законопослушное поведение гражданина и сотрудничество с правоохранительными органами являются гарантией сохранения общественного спокойствия и безопасности”.