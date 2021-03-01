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Еврокомиссия в марте представит проект сертификата вакцинации для дальнейшего обсуждения

Еврокомиссия в марте представит проект сертификата вакцинации для дальнейшего обсуждения

Еврокомиссия (ЕК) собирается в марте представить проект сертификата о вакцинации от нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Что касается вопроса о том, как может выглядеть цифровой паспорт: мы представим законодательное предложение в марте", - приводит ее слова агентство Reuters.

На прошлой неделе состоялся саммит глав государств и правительств ЕС, на котором не было принято практическое решение о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации. По словам главы ЕК, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться данные документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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