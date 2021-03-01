Аронян в рейтинговой таблице ФИДЕ занял 5-е место пока под флагом Армении

Гроссмейстер Левон Аронян в рейтинге ФИДЕ поднялся на одну строчку.

Как передает «Арменпресс», Аронян в рейтинге ФИДЕ за март занимает 5-е место. В прошлом месяце он занимал 6-е место. Хотя несколько дней назад Аронян заявил, что он покидает Армению, однако в рейтинге ФИДЕ он все еще представляет Армению.

Представитель Армении Габриел Саргсян - 54-й, Грант Мелкумян - 77-й.

В рейтинговой таблице лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.