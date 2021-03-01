Совет безопасности осуждает попытки втянуть Вооруженные силы в политические процессы

Совет безопасности Республики Армения распространил заявление, в котором осудил все попытки втянуть Вооруженные силы в политические процессы.

Совет безопасности призвал Президента Республики Армения удовлетворить ходатайство премьер-министра об освобождении с должности начальника Генштаба и подписать соответствующий указ.

«Арменпресс» представляет заявление Совета безопасности Армении.

“Совет безопасности Армении, будучи органом, определяющим основные направления политики оборонной сферы, строго осуждает все попытки втянуть Вооруженные силы в политические процессы.

Конституция Республики Армения четко определяет недопустимость вовлечения Вооруженных Сил в политические процессы, факт нахождения под гражданским контролем.

Согласно закону, в основе предложения о назначении и освобождении начальника Генштаба ВС Армении, как лица, занимающего высшую военную службу, лежит усмотрение главы правительства.

Президент Армении, будучи важнейшим институтом, следящим за соблюдением Конституции, обязан однозначно проявить соответствующий подход.

Исходя из вышесказанного, Совет безопасности призывает Президента республики удовлетворить ходатайство премьер-министра об освобождении с должности начальника Генштаба и подписать соответствующий указ”.