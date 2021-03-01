Нетаньяху обвинил Иран в атаке на израильское судно в Оманском заливе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно Helios Ray в Оманском заливе на прошлой неделе. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственной радиостанции Kan.

"Несомненно, это была операция Ирана. Это ясно", - цитирует главу правительства газета The Times of Israel. "Иран - главный враг Израиля, я решительно настроен остановить его", - указал также Нетаньяху.

По его словам, в разговоре с президентом США Джо Байденом он заверил американского лидера, что Израиль не позволит Ирану иметь ядерное оружие. "У иранцев не будет ядерного оружия, со сделкой или без нее. Я также сказал это моему другу Байдену", - заявил Нетаньяху.

В пятницу Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Dryad Global, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщило, что речь идет о судне Helios Ray, которое направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, это судно принадлежит компании из Тель-Авива и используется для перевозки автотранспортных средств.