Министерство внутренних дел Арцаха опровергает участие арцахцев в митинге в Ереване

Информация, распространяемая в прессе, что военнослужащие Полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, действующие под ведомством Министерства внутренних дел Республики Арцах, в гражданской одежде приехали в Ереван для участия в митинге, созванном премьер-министром Николом Пашиняном, не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью МВД Арцаха Унан Тадевосян.

“Министерство внутренних дел Арцаха - деполитизированная структура, миссия которой - обеспечение внутренней безопасности страны. Министерство не вмешивается в политические процессы”, - заявил Тадевосян.