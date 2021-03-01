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Министерство внутренних дел Арцаха опровергает участие арцахцев в митинге в Ереване

Министерство внутренних дел Арцаха опровергает участие арцахцев в митинге в Ереване

Информация, распространяемая в прессе, что военнослужащие Полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, действующие под ведомством Министерства внутренних дел Республики Арцах, в гражданской одежде приехали в Ереван для участия в митинге, созванном премьер-министром Николом Пашиняном, не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью МВД Арцаха Унан Тадевосян.

“Министерство внутренних дел Арцаха - деполитизированная структура, миссия которой - обеспечение внутренней безопасности страны. Министерство не вмешивается в политические процессы”, - заявил Тадевосян.


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