“Рома” уступила “Милану”: Мхитарян отыграл весь матч

В 24-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на выезде сыграла с “Миланом”.

Как сообщает «Арменпресс», “Милан” с первых же минут матча проявил большую активность. Несколько шансов отличиться имел шведский нападающий миланского клуба Златан Ибрагимович. “Рома” делала акценты на контратаках. Во время одной из игровых ситуаций Генрих Мхитарян поразил ворота Милана, однако гол не был зафиксирован, так как до этого “волки” нарушили правила игры. Армянский полузащитник и в концовке тайма несколько раз имел возможность открыть счет матча, однако мяч так и не оказывался в воротах. “Милан” открыл счет на 41-й минуте. 11-метровый удар безошибочно реализовал Франк Кессье.

На 50-й минуте второго тайма “Рома” восстановила разницу в счете. Дальним ударом отличился Жордан Верету. На 57-й минуте “Милан” увеличил счет. Гол в свой актив прибавил Анте Ревич. Счет матча - 1:2.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, отыграл весь матч, на 80-й минуте получил желтую карточку.

После этого тура “Милан” в турнирной таблице Серии “А” с 52 очками занимает второе место, “Рома”, имея 44 очка - 5-е, с 56 очками лидирует “Интер”.