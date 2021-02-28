В любом случае, гражданских столкновений, тем более «1 марта», в Армении не будет. Пашинян

В любом случае, ни при каких условиях в Армении не будет гражданских столкновений, особенно «1 марта».

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представив вопросы, которые будут обсуждаться на митинге 1 марта.

«Как и во время нашего предыдущего митинга, и в этом случае делается попытка создать какую-то напряженность, вновь и вновь говорить о гражданских столкновениях или, я не знаю, о новом «1 марта». Мы уже сказали, что новых «1 марта» в Армении никогда не будет, как и не будет гражданских столкновений. И участие в завтрашнем митинге должно показать именно решимость всех нас. Потому что, когда подавляющее большинство общества четко заявляет, что для нас страница гражданских столкновений и «1 марта» закрыта безвозвратно, в том смысле, что не может быть повторения, то это и есть самая большая гарантия того, что этого больше произойдет», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он напомнил, что во время марша 25 февраля он сказал: «Я говорил и говорю, что у нас нет врагов в Армении, у нас их не было, у нас их не будет. Все, независимо от их политических взглядов, независимо от позиции, которую они занимают в настоящий момент, являются нашими братьями, нашими сестрами, мы должны продемонстрировать нашу решимость, что в любом случае в Армении не будет гражданских столкновений, особенно никаких ''1 марта''», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что обратится к судебному процессу по делу 1 марта во время митинга.