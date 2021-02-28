В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом

Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает в воскресенье пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным пресс-службы, 27 февраля в 20.50 (19.50 по ереванскому времени) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там пятерых студентов из трех вузов столицы Узбекистана.

"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура Юнусабадского района Ташкента по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".

Следствие по уголовному дело взято под контроль генпрокуратуры, добавили в пресс-службе.