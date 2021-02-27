Президент еще не принял решения в связи с освобождением от должности начальника ГШ ВС Армении

Президент РА Армен Саркисян до сих пор не принял решения по предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Об этом в беседе с Арменпресс заявила помощник президента РА Асмик Петросян.

"Решения пока нет", - сказала Петросян.

25 февраля премьер-министр РА Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну освободить от должности начальника Генштаба Вооруженных сил ОникаГаспаряна. Известно, что президент получил предложение, но еще не подписал его. Статья 139 Конституции Республики Армения гласит, что во исполнение своих полномочий Президент Республики принимает указы и распоряжения и может вернуть соответствующий акт в трехдневный срок со своими возражениями органу, внесшему предложение или просящему о посредничестве.

Второй пункт статьи 139 Конституции РА гласит: «В случаях, предусмотренных статьями 131–137 Конституции, частью 3 статьи 155, частью 3, статьями 4, 4, 6 и 7 статьи 161 Конституции, Президент Республики может в трехдневный срок издать соответствующий акт со своими возражениями и вернуть в орган, подавший предложение или запрашивающий посредничество. Если компетентный орган не принимает это возражение, Президент Республики подписывает соответствующий акт или обращается в Конституционный суд». Третий пункт той же статьи гласит, что в случае невыполнения Президентом Республики требований, установленных частью 2 настоящей статьи, соответствующий акт вступает в силу согласно закону.