27 февраля перед зданием Национального Собрания Армении стартовал митинг движения "За спасениеОтечества".

Как передает Арменпресс, представители движения "За спасениеОтечества" требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства. Сейчас участники митинга в качестве музыкального фона включили национальные, патриотические песни.

После митинга 25 февраля участники движения "За спасениеОтечества" двинулись к зданию парламента, затем перекрыли весь проспект Баграмяна, установили там палатки. Ночь они провели здесь же.

26 февраля кандидат в премьер-министры от движения "За спасениеОтечества" Вазген Манукян, член Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян и председатель партии "Родина" Артур Ванецян встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном.