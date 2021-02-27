Перед зданием Национального Собрания Армении стартовал митинг движения "За спасение Отечества"
27 февраля перед зданием Национального Собрания Армении стартовал митинг движения "За спасениеОтечества".
Как передает Арменпресс, представители движения "За спасениеОтечества" требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства. Сейчас участники митинга в качестве музыкального фона включили национальные, патриотические песни.
После митинга 25 февраля участники движения "За спасениеОтечества" двинулись к зданию парламента, затем перекрыли весь проспект Баграмяна, установили там палатки. Ночь они провели здесь же.
26 февраля кандидат в премьер-министры от движения "За спасениеОтечества" Вазген Манукян, член Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян и председатель партии "Родина" Артур Ванецян встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен