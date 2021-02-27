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Министры обороны Армении и России провели телефонный разговор

Министры обороны Армении и России провели телефонный разговор

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в регионе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

"В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, текущая ситуация в регионе и в тех районах Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы,  а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

 


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