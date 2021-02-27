Министры обороны Армении и России провели телефонный разговор

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в регионе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

"В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, текущая ситуация в регионе и в тех районах Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.