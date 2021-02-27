Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Глава МИД Армении – о возможной встрече с азербайджанским коллегой

Глава МИД Армении – о возможной встрече с азербайджанским коллегой

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям», - как  передает Арменпресс, так заявил министр ИД Армении Ара Айвазян в  ответ на  вопрос корреспондента  РИА Новости о его  возможной  встрече  с азербайджанским коллегой.

«В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны», - сказал Ара Айвазян.

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации