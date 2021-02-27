Глава МИД Армении – о возможной встрече с азербайджанским коллегой

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям», - как передает Арменпресс, так заявил министр ИД Армении Ара Айвазян в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о его возможной встрече с азербайджанским коллегой.

«В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны», - сказал Ара Айвазян.