Право народа Арцаха на самоопределение не может быть подавлено или заморожено силой. Ара Айвазян

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта до сих пор не решено.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Мы исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха (Нагорного Карабаха).

Сущностью нагорнокарабахского конфликта является вопрос права народа Арцаха на самоопределение. Это право не может быть подавлено или заморожено с помощью силы. Армения выступала и будет в дальнейшем выступать с позиций признания прав народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Ни при каком статусе и ни при каких условиях Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана. Последняя агрессия еще раз подтвердила, что Арцах в составе Азербайджана будет означать Арцах без армян. Мы все помним этнические чистки, организованные в конце 1980-х и начале 1990-х годов в крупных городах Азербайджана, которые не имели непосредственной связи с Нагорным Карабахом. 27 февраля исполняется 33-я годовщина трагических событий резни армянского населения города Сумгаит, совершенной при участии властей Азербайджана. События в Сумгаите и последовавшие погромы в Баку, проходившие под лозунгом "Слава героям Сумгаита", а также военные преступления и массовые зверства, совершенные во время 44-дневной войны азербайджанской армией на оккупированных территориях Арцаха, в частности в Гадрутском районе, являются наглядным подтверждением, что только реализация права на самоопределение способна обеспечить жизнь и безопасность армянского населения на своей исторической родине», - сказал Ара Айвазян.

Относительно формата урегулирования Айвазян отметил:

«Мы неоднократно заявляли, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ – это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто окончательное политическое решение конфликта. В этой связи наша позиция неизменна – ключевы е вопросы мирного урегулирования на сегодняшний день не решены. Это полностью совпадает с мнением стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое было четко обозначено также и в заявлении от 3 декабря 2020 года.

Агрессия против Арцаха, использование силы как метода решения конфликта – это вызов всему мировому сообществу, а также подрыв посреднических усилий и авторитета сопредседателей – постоянных членов Совета безопасности ООН. Мы искренне надеемся, что сопредседатели на практике подтвердят свой мандат и эффективно возглавят мирный процесс».

О признании независимости Арцаха со стороны Армении Ара Айвазян сказал:

«Что касается признания Арцаха как независимого государства со стороны Армении, то Ереван остается приверженным переговорному процессу. На сегодняшний день в нашей повестке стоит именно вопрос возобновления процесса мирного урегулирования, в результате которого будет возможно обеспечить выход на долгосрочную безопасность и стабильность в нашем регионе».