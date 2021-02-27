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COVID-19: Армении подтверждено 283 новых случая, 144 человека выздоровели

COVID-19: Армении подтверждено 283 новых случая, 144 человека выздоровели

По состоянию на 11:00 часов  27 февраля, в Армении подтверждено 283 новых случая заболевания коронавирусом, 144 человека выздоровели, 7 умерли. За сутки  было проведено 3977 тестов. Таким образом, общее количество тестов - 724606.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

В целом подтверждено 171.793 случая заболевания коронавирусом, из которых 163 309  случаев выздоровления и 3190 случаев смерти. 4481 человек сейчас получает лечение от коронавируса.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.


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