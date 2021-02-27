COVID-19: Армении подтверждено 283 новых случая, 144 человека выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 27 февраля, в Армении подтверждено 283 новых случая заболевания коронавирусом, 144 человека выздоровели, 7 умерли. За сутки было проведено 3977 тестов. Таким образом, общее количество тестов - 724606.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

В целом подтверждено 171.793 случая заболевания коронавирусом, из которых 163 309 случаев выздоровления и 3190 случаев смерти. 4481 человек сейчас получает лечение от коронавируса.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.