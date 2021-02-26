ЕС подчеркивает важность возвращения пленных и выполнения Заявления от 9 ноября

Европейский Союз считает необходимым соблюдать международное право и полностью выполнять положения Заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября, чтобы обеспечить возвращение всех пленных. Как сообщает Арменпресс, в заявлении Евросоюза на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, в частности, говорится:

«Что касается нагорно-карабахского конфликта, Европейский союз настаивает на соблюдении международного гуманитарного права. ЕС призывает к полному выполнению положений подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего Заявления об обмене военнопленными и удерживаемыми лицами».

При этом ЕС подчеркивает: «Если в регионе остаются боевики из-за границы, их необходимо немедленно вывести оттуда. Европейский Союз призывает к всеобъемлющему и прочному урегулированию конфликта, которое принесет прочный мир в регион».